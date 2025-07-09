Український воротар Артем Одінцов може опинитися в Узбекистані.

Як повідомляє Sports24.uz, узбецький клуб Андіжан зацікавлений у підписанні українського голкіпера Артема Одінцова. Перехід може відбутися найближчим часом.

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Одінцов народився у 2000 році в Донецькій області. Більшу частину кар’єри він провів у чемпіонаті Угорщини, а його останнім клубом був Дьошдьйор. Контракт з угорським клубом завершився 1 липня, тож зараз він має статус вільного агента.

Нагадаємо, Андіжан очолює легенда київського Динамо Максим Шацьких. Команда візьме участь у новоствореному азійському турнірі – Лізі чемпіонів 2.

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