Легенда Динамо будує команду для Ліги чемпіонів – забирає українського воротаря
Український воротар Артем Одінцов може опинитися в Узбекистані.
Як повідомляє Sports24.uz, узбецький клуб Андіжан зацікавлений у підписанні українського голкіпера Артема Одінцова. Перехід може відбутися найближчим часом.
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Одінцов народився у 2000 році в Донецькій області. Більшу частину кар’єри він провів у чемпіонаті Угорщини, а його останнім клубом був Дьошдьйор. Контракт з угорським клубом завершився 1 липня, тож зараз він має статус вільного агента.
Нагадаємо, Андіжан очолює легенда київського Динамо Максим Шацьких. Команда візьме участь у новоствореному азійському турнірі – Лізі чемпіонів 2.
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