Після сезону в португальському клубі Авеш Гільєрмо Очоа був близький до підписання контракту з Бургосом, але угода зірвалася, оскільки мексиканський воротар перестав відповідати на дзвінки по мобільному телефону.

Як інформує ESPN, досвідчений воротар вже погодився повернутися до Іспанії і навіть пройшов медогляд. Однак пізніше Очоа попросив переглянути один з пунктів контракту і сказав, що йде випити кави, але так і не вийшов на зв'язок.

40-річний гравець більше не відповідав на телефонні дзвінки представникам клубу другого іспанського дивізіону, які вирішили переключитися на голкіпера Хесуса Руїса.

Повідомляється, що, на думку Очоа, письмовий контракт не відповідав усним домовленостям, і тому він вирішив ввічливо покинути приміщення клубу і повернутися додому в Мадрид, не підписуючи документ.

Очоа, сповнений рішучості потрапити до збірної Мексики на чемпіонат світу 2026 року, залишається вільним агентом. У минулому сезоні він провів 23 матчі за Авеш.

Гільєрмо запам'ятався яскравими виступами за збірну Мексики на ЧС-2014 і ЧС-2018.

