Севілья близька до підписання досвідченого захисника Сесара Аспілікуети. Як повідомляє The Athletic, угода перебуває на фінальній стадії й залежить лише від успішного проходження медогляду.

Іспанець залишив Атлетіко улітку після завершення контракту. Попри інтерес із боку інших європейських клубів, а також з МЛС та Катару, Аспілікуета схильний продовжити виступи саме в Севільї. Ключову роль у його переході до Севільї відіграв спортивний директор андалусійців Антоніо Кордон.

Аспілікуета приєднався до Атлетіко влітку 2023 року після 11 сезонів у Челсі, де провів 508 матчів і виграв Лігу чемпіонів. У першому сезоні за "матрацників" він відіграв 34 матчі на позиціях центрального та правого захисника й навіть продовжив контракт. Однак минулого сезону через травму м’язів і конкуренцію обмежився лише 20 поєдинками (10 у Ла Лізі). У травні клуб оголосив, що не подовжуватиме з ним угоду.

Севілья, яка торік завершила чемпіонат Іспанії лише на 17-му місці, перебуває в критичному становищі й після двох стартових поразок нинішнього сезону йде 18-ю. Клуб сподівається, що прихід ветерана додасть стабільності та досвіду оборонній лінії.

