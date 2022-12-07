"Миколенко раніше грав у команді, яка використовувала низький блок в обороні, тому нам потрібен час, щоб вселити у Віталія впевненість. Він повинен знати, що може сміливо йти вперед, адже потрібний команді в атаці.

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Ми бачимо, що позиція крайнього захисника еволюціонувала. Тепер вони повинні не лише захищатися, а й допомагати в атаці – робити навіси, віддавати передачі до штрафного майданчика, забивати голи. Ми постійно підштовхуємо Миколенка до цього.

Я бачу у ньому та Паттерсоні бажання вчитися. Вони демонструють великий ентузіазм і бажання. Вважаю, що вони поступово стають кращими. Їм потрібно грати, щоб усвідомити ці помилки, тоді ми можемо їх виправити під час тренувань", – цитує Коула Liverpool Echo.

У сезоні 2022/23 Миколенко є стабільним гравцем основи Евертона. Українець зіграв 15 матчів в АПЛ без результативних дій. Загалом у футболці "ірисок" 23-річний оборонець провів 31 поєдинок, забив 1 гол.

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