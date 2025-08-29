Легенда Челсі намагається повернутися в Лігу 1 – він запропонував свої послуги двом клубам
Опорний півзахисник Аль-Іттіхада Н'Голо Канте може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.
Канте запропонував свої послуги Монако і Парижу, інформує L'Équipe. Обидва клуби відкриті для трансферу 34-річного ветерана в Лігу 1.
З 2023 року Канте виступає за Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.
Раніше Канте довгий час виступав за Челсі і став клубною легендою "синіх". Разом з клубом він виграв чемпіонат, Кубок Англії, Лігу Європи, Лігу чемпіонів і Клубний ЧС. У складі збірної Франції Канте виграв чемпіонат світу 2018 року.
