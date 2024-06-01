Захисник дортмундської Борусії Матс Хуммельс провів неймовірну кампанію у Лізі чемпіонів 2023/24, набравши божевільні показники в цьому сезоні.

Хуммельс став другим центральним захисником в історії, який здійснив 50 і більше відбирань впродовж кампанії Ліги чемпіонів, повідомляє Squawka.

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Єдиний, кому це досягнення підкорилось раніше – бразильський екс-захисник Інтера Лусіо в сезоні 2009/10. Тоді "нерадзуррі" не лише тріумфували в Лізі чемпіонів, але й здобули "домашні трофеї" – чемпіонат та Кубок Італії.

Додамо, що Хуммельс із Борусією Д дістався до фіналу Ліги чемпіонів, де бореться за трофей з мадридським Реалом. Після першого тайму рахунок 0:0.

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