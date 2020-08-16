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Легенда Борусії Д помочився біля лави запасних перед контрольним матчем

13:08 - Читать на русском
Легенда Борусії Д помочився біля лави запасних перед контрольним матчем
Кевін Гросскройц та Юрген Клопп / Фото ФК Борусія Д

Статус чемпіона світу додає певних привілеїв Кевіна Гросскройца.

32-річний Кевін Гросскройц, який зараз виступає за команду третьго німецького дивізіону Юрдінген, повеселив папараці перед спарингом.

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За кілька хвилин до стартового свистка матчу проти Бохума (0:0) зірковий півзахисник не став шукати туалет, а вирішив помочитись за лавою запасних.

Нагадаємо, Кевін Гросскройц відомий своїми виступами за дортмундську Борусію у 2009-2015 роках, також гравець має золоту медаль чемпіона світу у складі збірної Німеччини у 2014-му.

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