Колишній гравець і бейсбольний функціонер Біллі Бін придбав міноритарний пакет акцій АЗ, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

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У його власність перейшло трохи менше 5 відсотків цінних паперів клубу.

"Ця угода означає для нас забезпечення сталого партнерства в ім'я майбутнього АЗ. На наш погляд, використання експертних знань, досвіду і великої мережі Біллі буде надзвичайно цінним для майбутнього клубу", – сказав гендиректор нідерландського клубу Роберт Ейнхорн.

До слова, функціонер консультує АЗ щодо ефективнішого спортивного менеджменту з 2015 року.

Додамо, що 58-річний Бін є виконавчим віце-президентом бейсбольного клубу Окленд Атлетікс. Окрім того, він є консультантом клубу МЛС Сан-Хосе, має невеликі пакети акцій Ніцци і Барнслі, а також свого часу розглядав можливість стати акціонером Арсенала, Манчестер Юнайтед і Ліверпуля. У 2011 році про нього було знято фільм "Людина, яка змінила все", де його роль зіграв Бред Пітт.

Нагадаємо, АЗ зіграє проти Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів вже 15 вересня.

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