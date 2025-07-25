Колишній півзахисник Бешикташа Огужан Озякуп заступився за гравців стамбульців після поразки від донецького Шахтаря з рахунком 2:4 у матчі другого відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА.

Фанати Бешикташа не соромилися у висловлюваннях на адресу гравців "орлів" після поразки від Шахтаря. Також стадіон освистав футболістів Бешикташа після фінального свистка.

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"Знищувати гравців після першого матчу сезону – неправильно. Що б не сталося, такі реакції нікому не допоможуть", – написав Озякуп у своєму Твіттері.

Як інформує Fanatik, ця публікація була зустрінута критикою з боку деяких уболівальників "орлів".

Озякуп віддав Бешикташу 10 років своєї кар'єри – він грав за команду з 2012-го по 2022-й.

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