Легенда Бешикташа розкритикував фанатів "орлів" після матчу з Шахтарем – йому не сподобалася реакція
Колишній півзахисник Бешикташа Огужан Озякуп заступився за гравців стамбульців після поразки від донецького Шахтаря з рахунком 2:4 у матчі другого відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА.
Фанати Бешикташа не соромилися у висловлюваннях на адресу гравців "орлів" після поразки від Шахтаря. Також стадіон освистав футболістів Бешикташа після фінального свистка.
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"Знищувати гравців після першого матчу сезону – неправильно. Що б не сталося, такі реакції нікому не допоможуть", – написав Озякуп у своєму Твіттері.
Як інформує Fanatik, ця публікація була зустрінута критикою з боку деяких уболівальників "орлів".
Озякуп віддав Бешикташу 10 років своєї кар'єри – він грав за команду з 2012-го по 2022-й.
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