Відомий форвард Бенфіки та збірної Португалії Нуну Гомеш вчасно одумався та не поїде грати до країни-окупанта.

Деякі імениті футболісти вирішили з'їздити в Москву на "Кубок легенд" під час кривавого вторгнення росіян на територію України. Серед них був Нуну Гомеш, який навіть записав відеозвернення.

Екс-кіпери Динамо і Шахтаря, колишні партнери Шевченка – низка зірок поїдуть у Москву на "Кубок легенд"

Посольство України в Португалії висловило глибоку стурбованість щодо рішення Гомеша. Ексфорварду Бенфіки пояснили, що Москва використовує турнір для просування своїх ідей на міжнародній арені.

Гомеш правильно відреагував і повідомив, що не візьме участі в "Кубку легенд", інформує Record.

Нуну був фіналістом Євро-2004 зі збірною Португалії. Він провів понад 400 матчів за Бенфіку, а яких відзначився 166 голами.