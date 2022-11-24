"Німецький футбольний союз оголосив, що буде послідовним у розв'язанні цього питання (заборона виходити з пов'язками One Love на матчі ЧС-2022 – прим.). І вони цього врешті-решт не зробили.

Норвегія задумалась над виходом з ФІФА – все через Інфантіно

Їм не вистачило сміливості протистояти ФІФА. Це було дуже необхідно, тому що для мене Джанні Інфантіно – це велика катастрофа для світового футболу, і це була б чудова можливість показати йому: аж сюди і не далі.

ЧС у Катарі? Протягом цих років було достатньо часу, щоб розв'язати питання та використати відповідні повноваження. Я не думаю, що європейські асоціації усвідомили свою силу", – наводить слова Хьонеса Bild.

Нагадаємо, саме за каденції Джанні Інфантіно Росія провела чемпіонат світу у 2018 році, а заклики світової спільноти бойкотувати Мундіаль у Катарі через систематичне порушення прав людини ФІФА цинічно проігнрувала.

Німеччина сенсаційно програла Японії на ЧС-2022, пропустивши від "своїх" – різні тайми та розплата за марнотратство