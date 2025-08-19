Легенда Баварії виявився непотрібним екс-клубу Таловєрова – з ним розірвали контракт
Колишній центрбек Баварії Жером Боатенг знову залишився без клубу.
Офіційний сайт ЛАСКа повідомляє, що Жером Боатенг та клуб дійшли обопільної згоди щодо негайного розірвання контракту.
Боатенг приєднався до австрійської команди влітку 2024 року, перейшовши на правах вільного агента після періоду в Салернітані. Німецький захисник підписав контракт на два роки, але постійні травми Жерома не дозволили йому закріпитися в команді. Загалом він пропустив 22 матчі ЛАСКа у сезоні 2024/25, зігравши лише у 14 іграх.
Боатенг понад 10 років виступав за Баварію, з якою здобув низку трофеїв, включаючи дві перемоги в Лізі чемпіонів. Мюнхенців Жером покинув у 2021 році.
Варто зауважити, що за ЛАСК також виступав Максим Таловєров, який покинув австрійців у січні 2025 року, перейшовши в Плімут.
