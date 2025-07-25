Колишній атакувальний півзахисник Баварії та збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер і колишня тенісистка Ана Івановіч розлучилися, інформує Spiegel. Адвокат Івановіч зазначив, що причиною розлучення стали "непримиренні розбіжності". Інших деталей на даний момент немає.

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Раніше повідомлялося, що Швайнштайгер багато подорожує по роботі і переважно проживає в Мюнхені, в той час як Івановіч з дітьми залишається в Белграді.

40-річний Бастіан і 37-річна Ана були в шлюбі з 2016 року. У пари троє синів: Луці – сім років, Леону – чотири роки, Тео – один рік.

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