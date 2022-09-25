Під час міжнародної паузи Клаудіо Пісарро влаштував поєдинок, в якому попрощався з футболом. Матч проходив у три відрізки по 30 хвилин, а винуватець події зіграв за три різні команди, повідомляє офіційний сайт Баварії.

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Спочатку перуанський форвард вийшов за команду "Друзів Клаудіо" проти Вердера, забивши один з голів – гра завершилась внічию 2:2. У другому поєдинку "Друзі Клаудіо" грали проти легенд Баварії – дубль Пісарро та рахунок 4:4. В останньому ж легенди Баварії зіграли проти Вердера – також нічия 2:2, а Пісарро забив і в цій зустрічі.

Зазначимо, що Пісарро більшу частину своєї кар'єри проводив у Бундеслізі, де став шостим найкращим бомбардиром за всю історію – 197 голів за 490 поєдинків.

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