Керівництво Баварії готується провести перемовини з гравцем, який провів у клубі майже все життя.

Нещодавно з'явилася інформація, що Томас Мюллєр не продовжуватиме контракт з командою, оскільки керівництво мюнхенців хоче зекономити на зарплатні нападника, який отримує 17 млн євро.

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Як повідомляє Флоріан Плеттенберг, Баварія планує провести цього тижня фінальну зустріч з німцем, щоб остаточно визначити його долю. Якщо не станеться несподіванки, після завершення сезону Мюллєр покине команду – можливо, після Клубного чемпіонату світу.

Також планується обговорити хто і коли зробить офіційне оголошення. Баварія не хоче втрачати зв'язок з Томасом, тому може запропонувати йому посаду в клубі, утім, не виключено, що нападник продовжить кар'єру закордоном. Мюллєр хотів би пограти ще мінімум один рік.

Нагадаємо, що вся кар'єра німця пов'язана з Баварією. Томас виступав за молодіжні команди мюнхенців, а у 2009 році дебютував за основу. Загалом нападник зіграв за Баварію у 742 матчах, забивши 247 голів та віддавши 273 асисти. З клубом він вигравав 12 титулів чемпіона Німеччини, а також дві Ліги чемпіонів.

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