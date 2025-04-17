Бастіан Швайнштайґер та Ана Івановіч втратили статус однієї з найміцніших пар світового спорту.

Легенда Баварії та колишня перша ракетка світу розлучаються після 10,5 років стосунків, інформує Bunte з посиланням на власні джерела.

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Швайнштайґер та Івановіч з кінця минулого року не публікували спільні світлини у соцмережах, а 2 місяці тому нібито ухвалили остаточне рішення розійтись. Вочевидь, пара не змогла підтримувати стосунки на відстані. Бастіан у справах постійно подорожує світом, натомість Ана разом з трьома синами здебільшого мешкає в рідному Белграді.

Додамо, що Швайнштайґер та Івановіч почали зустрічатися у вересні 2014-го, а 12 липня 2016 року зіграли розкішне весілля у Венеції.

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