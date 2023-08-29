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34-річний Альба ще кілька тижнів тому повідомив про своє рішення головного тренера "Фурії Рохи" Луїса де ла Фуенте. Ветеран захотів залишити собі більше часу для відпочинку. Місяць тому саме це змусило Альбу перейти з Барселони в МЛС.

Лівий захисник дебютував за національну збірну 11 жовтня 2011 року в матчі кваліфікації Євро-2012 проти Шотландії. Незабаром Альба виграв континентальну першість, відзначившись голом у київському фіналі проти Італії (4:0). Загалом латераль провів за "Фурію Роху" 93 матчі. Прощальний успіх – перемога в Лізі націй, де Альба вже був капітаном команди.

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