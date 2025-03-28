Каталонський суд виправдав екс-гравця Барселони Дані Алвеса за звинуваченням у сексуальному насильстві, за яке він був засуджений до чотирьох з половиною років ув'язнення в 2024 році, повідомляє Mundo Deportivo.

Дані Алвес помирився з дружиною, незважаючи на звинувачення у зґвалтуванні

Колишній бразильський футболіст був засуджений за підозрою у зґвалтуванні 23-річної жінки. За даними слідства інцидент стався 30 грудня 2022 року. Обвинувальна сторона вже готує нову апеляцію по справі і не погоджується зі звільненням колишнього правого захисника Барселони, який після попереднього вироку вносив заставу, щоб не потрапити у в'язницю до фінальної ухвали суду.

Нагадаємо, що Дані Алвес провів приголомшливу кар'єру в Барселоні, вигравши усі можливі трофеї з командою і ставши одним із найтитулованіших гравців у історії футболу. Він виступав за "блаугранас" з 2008 по 2016 роки, а також повернувся в команду на короткий термін в сезоні 2021/22.

Аргентина без Мессі розбила Бразилію – одноклубник Мудрика оформив гол+асист: відбір до ЧС-2026