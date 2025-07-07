У своїх соцмережах Іван Ракітіч офіційно оголосив про завершення кар'єри. Останнім матчем 37-річного хорвата було протистояння Хайдука проти Шибеніка (1:0).

Легенда Барселони завершує кар'єру в Хорватії – він уже знає, чим займеться в майбутньому

Ракітіч протягом кар'єри встиг пограти за Барселону, Шальке, Севілью, Базель та Аль-Шабаб. Загалом він відіграв у своїй кар'єрі 887 матчів, в яких забив 125 голів та віддав 141 асист.

"Дорогий футбол. Ти був частиною мого життя з найпершого дня. Від полів Меліна, мого рідного міста у Швейцарії, до найбільших стадіонів світу, ти завжди був поруч..

Футбол дав мені більше, ніж я коли-небудь мріяв. Дав друзів, емоції, радість та сльози, дав ціле життя. А тепер час прощатися. Навіть якщо я під з футболу, футбол ніколи не піде від мене", – написав Ракітіч у зворушливому листі.

Хорват здобув безліч трофеїв, зокрема чотири рази ставав чемпіоном Іспанії та вигравав Лігу чемпіонів у складі Барселони. Зі збірною Хорватії він ставав віце-чемпіоном світу у 2018 році.

До слова, Іван Ракітіч грав в одній команді з Назарієм Русиним, зокрема й у своєму прощальному матчі.