Екс-голкіпер Барселони Вальдес почав кар'єру тренера в команді, пов'язаній з Реалом

Колишній голкіпер Барси подався в табір принципового суперника. Віктор Вальдес починає тренерську кар'єру в Мадриді.

Він виграв 6 титулів чемпіона Іспанії та 3 Ліги чемпіонів з Барселоною. Зараз 36-річний Вальдес тренуватиме Ювеніл А у футбольній школі Морталас. Уродженець Каталонії працюватиме на академію, яка постачає талантів для Реала на базі підписаного у 2011 році договору на першу ж вимогу "королівського" клубу.

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Останні кілька тижнів екс-воротар збірної Іспанії (чемпіон світу), Барселони та Манчестер Юнайтед прожив у Мадриді. Нове місце роботи стало зручним варіантом для Віктора поруч з домом.

Раніше були повідомлення, що Вальдес серйозно розглядає пропозицію стати тренером юнацької команди Райо Махадаонда – клубу, розташованого на відстані 15 км від Мадрида, основа якого пробилась у Сегунду.

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