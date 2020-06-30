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Легенда Арсенала Кемпбел покинув тренерське крісло Саутенд Юнайтед – активісти знайшли расистський підтекст

20:31 - Читать на русском
Легенда Арсенала Кемпбел покинув тренерське крісло Саутенд Юнайтед – активісти знайшли расистський підтекст
Сол Кемпбел / Фото Саутенд Юнайтед

Екс-захисник національної команди Англії Сол Кемпбел залишився без роботи.

Сол Кемпбел вирішив покинути крісло головного тренера Саутенд Юнайтед, повідомляє Sky Sports.

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На тлі масових протестів проти расизму ця новина також була сприйнята великою частиною людей негативно. Коментатори масово залишали дописи під новиною на кшталт: "Звільнений за те, що він чорний", "Це расизм", "Команди на зразок Арсеналу призначають головним тренером Артету, а не Кемпбела лише через колір шкіри".

Кемпбел очолив Саутенд Юнайтед восени 2019-го, за підсумками сезону третього за силою англійського дивізіону команда понизилась у класі, що, ймовірно, і стало причиною для звільнення фахівця.

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Теги
Англія Расизм у футболі Саутенд Юнайтед Саутенд Юнайтед Сол Сол Кемпбел Арсенал Арсенал
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