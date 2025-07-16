Вейн Хеннесі на своїй сторінці в Instagram оголосив про завершення ігрової кар'єри. 38-річний валлієць є другим гвардійцем збірної після Гарета Бейла – Вейн має в своєму активі 109 матчів за національну команду. Разом зі збірною Уельсу Хеннесі доходив до півфіналу Євро-2016.

"Це фантастична команда": злий геній України віддав належне "синьо-жовтим" і вражений своїми подвигами

Також Вейн є одним з головних героїв плей-офф до ЧС-2022, коли збірна Уельсу обіграла Україну. У тій зустрічі Хеннесі зробив кілька чудових сейвів, які допомогли його команді вийти на Мундіаль.

Найуспішнішим клубом у кар'єрі голкіпера є Вулверхемптон, за який він провів 166 ігор у Чемпіоншипі та третьому дивізіоні Першої футбольної ліги. Також Вейн грав за Крістал Пелас, Бернлі, Брістоль Сіті, Стокпорт і Йовіл.