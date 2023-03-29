Джиммі Флойд Хассельбайнк погодився припинити будь-яку рекламну діяльність із букмекерськими компаніями на час своєї роботи в збірній Англії. Про це інформує Yahoo Sport.

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Хассельбайнк ухвалив це рішення через три дні після того, як букмекерська компанія Parimatch, яка перебуває під санкціями України, опублікувала з ним інтерв'ю. Це інтерв'ю відбулося 10 лютого і могло поставити Хассельбайнка в незручне становище.

Також наприкінці січня Джиммі Флойд дав ще одне інтерв'ю Safe Betting Sites, у якому заявив, що його колишній клуб Челсі має придбати наступного літа капітана Тоттенхема Харрі Кейна за 50 млн фунтів стерлінгів.

Екс-форвард збірної Нідерландів, як і раніше, є послом Челсі. У збірній Англії він замінив Кріса Пауелла і виконуватиме функції тренера форвардів.

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