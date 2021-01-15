Екс-захисник Манчестер Юнайтед і Арсенала Мікаель Сільвестр обрав команди, які поборються за корону АПЛ у поточному сезоні.

"Як на мене, у перегонах за титул будуть брати участь лише три команди: Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і я поставлю сюди Лестер. Це сезон можливостей, тому для МЮ добре бути безпосереднім учасником боротьби, а не дивитися на все здалеку.

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Тепер у них є нагода залишитися на вершині. На цьому етапі кампанії позиція "червоних дияволів" дуже позитивна", – цитує Сільвестра Goal.

Додамо, що після 17 турів саме МЮ з 36 очками очолює таблицю АПЛ. Далі йдуть Ліверпуль (33 очки), Манчестер Сіті, Лестер і Евертон – по 32 пункти, але у "містян" гра в запасі.

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