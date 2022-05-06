"У мене було відчуття, що в Гріліша не складеться в Манчестер Сіті. Він топ-гравець, я його великий прихильник. Але цей перехід не спрацював. З шести років його вчили брати м’яч та обводити всіх суперників.

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Гріліш постійно йшов на підвищення, потрапив до першої команди Астон Вілли, де продовжував займатися тим, що й у 6 років. А потім потрапив у команду, де постійно пас, пас, пас. 20 років його вчили обігрувати суперників, а тепер він повинен це припинити та віддати м’яч. І це тяжко.

Раніше Джек отримував м’яч та обігрував всю команду суперників. Тепер він отримав м’яч – і одразу ж віддав далі. Він може сказати, що йому подобається, але йому все одно тяжко. Не думаю, що він звикне до цього. Гріліша можуть продати влітку", – зазначив Мерсон у своїй колонці на Sky Sports.

Слід додати, що Джек зіграв у 36 матчах за Манчестер Сіті цього сезону, у яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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