Сієна визначилася з тренерським штабом, який повинен підняти команду з дна італійського футболу.

Тренером "чорно-білих" став відомий у минулому латвійський бомбардир Мар'янс Пахарс, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нападник виступав за Саутгемптон з 1999 по 2006 роки, залишивши помітний слід в АПЛ – 129 матчів, 42 голи. Тренерська кар'єра Пахарса наразі обмежена Сконто, Єлгавою та збірною Латвії. Зауважимо, що народився екс-форвард у місті Чорнобаї Черкаської області.

Сієна виступає у четвертому дивізіоні – Серії D. Клубом володіє вірменський холдинг "Ноа", який бачить головним тренером Володимира Газзаєва – сина екс-наставника Динамо Валерія Газаєва. Російський фахівець наразі вирішує питання з робочими документами, тому його обов'язки повинен виконувати Пахарс.

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