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Легенда АПЛ Мельберг змінив Хенріка Ларссона на посаді керманича Гельсінборга

18:25 142 Читать на русском
Легенда АПЛ Мельберг змінив Хенріка Ларссона на посаді керманича Гельсінборга
Улоф Мельберг / ФК Гельсінборг

Колишній оборонець бірмінгемської Астон Вілли та збірної Швеції Улоф Мельберг став головним тренером Гельсінборга.

Культовий екс-гравець змінив на посаді наставника "червоних" іншу місцеву легенду – Хенріка Ларссона. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мельберг, який завершив ігрову кар'єру 5 років тому, вже має досвід роботи менеджером. Він тренував Броммапойкарну в 2016-2017 рр. і вивів її з третього шведського дивізіону в перший, а в Гельсінборг 42-річний фахівець перебрався із Фремада.

Наразі Гельсінборг посідає 10-те місце в Аллсвенскан. В активі столичної команди 21 очко після 22-ти зіграних турів.

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Теги
Улоф Мельберг Улоф Мельберг Світ Гельсінборг Гельсінборг Хенрік Ларссон Хенрік Ларссон
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