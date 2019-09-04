Легенда АПЛ Мельберг змінив Хенріка Ларссона на посаді керманича Гельсінборга

Колишній оборонець бірмінгемської Астон Вілли та збірної Швеції Улоф Мельберг став головним тренером Гельсінборга.

Культовий екс-гравець змінив на посаді наставника "червоних" іншу місцеву легенду – Хенріка Ларссона. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Хенрік Ларссон покинув Гельсінборг – вболівальники змусили тренера піти у відставку

Мельберг, який завершив ігрову кар'єру 5 років тому, вже має досвід роботи менеджером. Він тренував Броммапойкарну в 2016-2017 рр. і вивів її з третього шведського дивізіону в перший, а в Гельсінборг 42-річний фахівець перебрався із Фремада.

Наразі Гельсінборг посідає 10-те місце в Аллсвенскан. В активі столичної команди 21 очко після 22-ти зіграних турів.