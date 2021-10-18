Чотири колишні гравці "містян" отримали медалі за чемпіонство у сезоні 1967/68. Це Стен Хорн, Пол Хінс, Боббі Кеннеді та покойний Харри Дауд, повідомляє прес-служба клубу.

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Вони чекали на свої нагороди понад 50 років, оскільки у ті часи бюджет на нагороди був обмежений. Манчестер Сіті подав заяву з проханням нагородити гравців у січні, і ось кілька днів тому вони отримали свої медалі.

"Стен, Пол, Боббі і Харрі зіграли свою роль в історії Манчестер Сіті. Вони допомогли клубу виграти чемпіонат, і це так доречно, що вони отримали визнання. Я завжди говорю, що історія цього клубу дуже важлива. Без усіх чудових людей в минулому, які зробили цей футбольний клуб тим, чим він є сьогодні, ми не були б тут прямо зараз", – прокоментував подію Пеп Гвардіола.