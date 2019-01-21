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Леганес зробив запит до RFEF щодо пояснення епізоду між Суаресом та Куельяром

15:52 92 Читать на русском
Леганес зробив запит до RFEF щодо пояснення епізоду між Суаресом та Куельяром
Іван Куельяр та Луїс Суарес / Okdiario

Леганес прагне отримати пояснення трактування епізоду, коли Луїс Суарес забивав у ворота Івана Куельяра, влучивши ногою в голову голкіпера.

Леганес на своєму офіційному сайті повідомив про надіслання листа в Королівську Федерацію футболу Іспанії з проханням пояснити трактування голу Луїса Суареса.

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Справа в тому, що уругваєць під час взяття воріт зачепив ногою голову голкіпера мадридців Івана Куельяра, але арбітр не зафіксував порушення правил та зарахував гол.

Леганес після 20 турів перебуває на 14 позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 22 очки.

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Барселона - Леганес: Неділя 20 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 1
Леганес
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Теги
Іспанія Іван Куельяр Іван Куельяр Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Леганес Леганес Барселона - Леганес
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