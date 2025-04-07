Леганес не міг би вибратися із зони вильоту навіть у разі перемоги над Осасуною. Усі конкуренти "огірків" несподівано виграли свої виїзні матчі – Еспаньйол – у Райо Вальєкано, Валенсія – у Реала, а Алавес – у Жирони. Проте будь-який невдалий результат лише погіршував би їхнє становище.

Атлетіко у доданий час дотис Севілью і повернувся у чемпіонські перегони, Вільяреал випередив Бетіс і піднявся у зону ЛЄ

Замість того, щоб підтримати свою команду у важкій ситуації, вболівальники Леганеса влаштували в цьому матчі акцію протесту. Вони протестували проти матчів по понеділках і заздалегідь заготовили відповідні плакати. Не дивно, що в такій атмосфері господарі не змогли здобути перемогу.

Осасуна володіла великою перевагою і реалізувала її в середині другого тайму. Дмітровіч впорався з ударом Рубена Гарсії, але не з добиванням Будіміра. Однак утримати переможний рахунок памплонцям не судилося: Бретонес порушив правила у своєму штрафному проти Серхіо Гонсалеса, і Дані Раба реалізував пенальті.

Леганес залишився в зоні вильоту і відстає від рятівного 17-го рядка на три очки. Осасуна – 14-та.