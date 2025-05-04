Леганес, який бореться за виживання, відчайдушно потребував набраних очок. Статистика була на його боці: Севілья виграла тільки два з шести останніх матчів Ла Ліги проти "зелено-білих". Решта матчів завершилися для неї однією нічиєю і трьома поразками.

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Севілья теж не гарантувала собі порятунок і налаштовувалася на цю гру як на фінал. Саме фраза "Це – фінал" пролунала з роздягальні команди перед стартовим свистком. Але підопічні Хоакіна Капарроса досить швидко пропустили – на 7-й хвилині прямим ударом зі штрафного відзначився екс-форвард Барселони Мунір. Воротар Севільї Нюланд припустився помилки і пропустив у воротарський кут – він був зобов'язаний реагувати на удар краще.

До слова, цей штрафний "привіз" Доді Люкебакіо, дискваліфікацію якого перед цією грою тимчасово призупинили, що і дозволило йому вийти на поле в неділю.

Господарям знадобилося 14 хвилин, щоб зрівняти рахунок – Кіке Салас головою замкнув навіс Сусо з кутового.

Після перерви команди також обмінялися голами: за Севілью відзначився Ісаак Ромеро, а за гостей – Хаві Ернандес. Причому останній зробив це головою, хоча перед матчем багато говорили про те, що Леганес зробив найменшу кількість навісів у штрафний суперників у Ла Лізі в цьому сезоні.

В іншому Севілья була ближчою до перемоги, але більше пробити воротаря Дмітровіча не змогла. Сербський голкіпер став абсолютним героєм зустрічі.