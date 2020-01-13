Леганес шукає новий клуб для Кравця – українець сам попросив його відпустити

Україна — 08:55 838
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Тайсон шкодує, що показав фанатам Динамо середній палець – у бразильця благородна причина
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Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем – гравець обрав свій наступний клубУкраїна — 12 січ 17218
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Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Астон Віллу та піднявся на друге місце АПЛ – дубль Мареза, хет-трик АгуероАнглія — 12 січ 3546
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Баварія зі скандалом підписала капітана Шальке – чергова "крадіжка" Мюнхена, негостинний Нойєр, образа "кнаппен"Німеччина — 12 січ 3933
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Ярмоленко може покинути Вест Хем у січні через примху нового тренераАнглія — 12 січ 17684