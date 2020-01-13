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Леганес шукає новий клуб для Кравця – українець сам попросив його відпустити

09:43 444 Читать на русском
Леганес шукає новий клуб для Кравця – українець сам попросив його відпустити
Василь Кравець / DIARIO AS

Український захисник Леганеса Василь Кравець шукає нове місце продовження кар'єри.

Леганес вибирає між Луго і Тенеріфе, але, за інформацією AS, на 22-річного захисника претендують щонайменше шість клубів.

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Головний тренер "пепінерос" Хав'єр Агірре підтвердив, що Кравець попросив дозволу перейти в іншу команду у пошуках ігрової практики. Зазначається, що українець, ймовірніше за все, перейде в котрийсь із клубів Сегунди.

Нагадаємо, Василь перейшов у Леганес із Луго рік тому. Однак за цей час провів на полі всього 469 хвилин.

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