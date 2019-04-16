Леганес – Реал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В рамках 32-го туру іспанської Прімери Леганес втримав нічию в матчі проти Реала (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Леганес – Реал.

Леганес вдома втримав нічию з мадридським Реалом. Наприкінці першого тайму Хонатан Сілва відкрив рахунок в матчі з передачі Брейтвейта. По перерві Бензема зрівняв рахунок і "вершкові" намагались вирвати перемогу до кінця матчу, але Леганес вистояв нічию.

Таким чином, Леганес набрав 41 очко та піднявся на 11 сходинку, Реал з 61 пунктом залишився на 3-ій позиції.

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