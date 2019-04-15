Леганес без Луніна розписав результативну нічию з Реалом – конкурент Кравця відзначився голом

В рамках заключного матчу 32-го туру іспанської Прімери Леганес оформив нічию проти Реала (1:1).

Перший тайм особливою напругою не відзначався. Реал прогнозовано тримав м'яч, Леганес так же прогнозовано оборонявся, а моменти якщо й були, то некритичні. Перший з них створили гості: на 8-й хвилині Асенсіо отримав передачу та з меж штрафного вистрілив низом – Куельяр спіймав м'яч. Леганес відповів на 14-й, коли Сіовас скинув діагональ на лінію воротарського, а Брейтвейт у падінні пробив головою повз ліву стійку. В наступні півгодини чогось більш небезпечного вболівальники не побачили – суперники обмінювались позиційними атаками, фолами та стандартами без особливої гостроти.

Наприкінці першого тайму команди несподівано розкрилися. Так, Реал заробив стандарт в метрах 24-х від воріт Леганеса, однак Іско пробив вище; на 44-й же хвилині гості після обвідного удару Асенсіо отримали право на кутовий, який завершився скидкою та потужним пострілом з центру карного майданчика – це Варан бив низом, але Куельяр парирував. Розплата за марнотратство прийшла моментально: Брейтвейт на лінії штрафного зачепився за передачу та скинув її на Хонатана Сілву, а той у дотик з місця викрутив м'яч під ліву стійку – 1:0!

По перерві від Реала очікувалося посилення, адже більшість голів з часу повернення Зідана мадридці забивали саме у другому таймі – причому часто на фоні повного провалу в першому. Так сталося і цього разу: "бланкос" захопили контроль над м'ячем, затиснули Леганес на його половині поля, провели кілька атак та зрівняли рахунок вже на 51-й хвилині. Відзначився Бензема, який прийняв своєчасну передачу від Модріча та пробив з лінії штрафного в ближній кут; Куельяр парирував, однак Карім тут же зіграв на добиванні – 1:1.

Після цього зміст гри не змінився. Реал все так же тиснув на ворота суперника, а Леганес практично нічим не міг відповісти. До 80-х хвилин можна було згадати хіба що замикання Хонатана Сілви ударом головою, однак м'яч полетів дуже повільно й прямо в руки Навасу. Втім, з боку "вершкових" кількість гостроти була не набагато вищою, а створював її лише Асенсіо. На 68-й він пробивав у ближній кут у стилі кунг-фу, а на 74-й завдавав удару з гострого кута після розрізного пасу Бензема – в обох випадках рятував Куельяр. Крім того, потужно, але неточно з-за меж карного майданчика вистрілив Марсело – от і весь тиск.

Рахунок 1:1 за 10 хвилин до фінального свистка не влаштовував Зінедіна Зідана, який зняв Асенсіо та випустив Бейла. Заміна не спрацювала від слова "взагалі", а Леганес ще й забив другий гол. На 83-й Ен-Несірі отримав передачу на хід з правого флангу, вийшов віч-на-віч з Навасом та пробив точно в ближній кут, після чого пішов святкувати. Втім, за кілька секунд його накрило розчарування, адже лайнсмен помітив метровий офсайд у мароканця. Рахунок не змінився.

Реал тут же відповів красивим пасом п'яткою у виконанні Бензема та потужним пострілом Марсело метрів з 20-ти, але Куельяр парирував. Втім, перед стартом компенсованого часу "бланкос" могли б і згоріти: Ен-Несірі опинився у ситуації 1-в-1 з Вараном, прорвався у штрафний та двічі хитнув Рафаеля, однак захисник все одно зумів вибити м'яч з-під ніг форварда. Цей небезпечний момент виявився останнім у матчі, хоча наприкінці зустрічі Модріч міг заробити пенальті. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.