Леганес підпише конкурента Луніну

Голкіпер Малаги Андрес Прієто продовжить кар'єру в Леганесі.

Як повідомляє Marca, третій воротар Малаги Андрес Прієто вже попрощався з одноклубниками та найближчим часом стане гравцем Леганеса. У послугах стража воріт також був зацікавлений Альбасете Романа Зозулі.

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Цікаво, що влітку Прієто може стати єдиним голкіпером, яким буде належати Леганесу, адже українець Андрій Лунін влітку повернеться до мадридського Реала, а Іван Куельяр, який є основним у Леганесі, перейде у Вальядолід.

Зазначається, що Андреас стане заміною Йону Серантесу, який нещодавно став гравцем японського клубу Авіспа Фукуока.

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