Леганес переграв Мальорку і здобув першу перемогу у чемпіонаті: 10-й тур Прімери, матчі суботи

У рамках 10-го туру Мальорка на виїзді поступилась Леганесу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 10-й тур

Леганес – Мальорка – 1:0

Гол: Брейтвейт, 31

Вальядолід – Ейбар – матч розпочнеться о 19:30

Атлетіко – Атлетік – матч розпочнеться о 22:00

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Екс-клуб нашого Андрія Луніна та беззаперечний невдаха цього сезону Леганес приймав у себе Мальорку. "Пепінерос" ще не знали смаку перемог, маючи у своєму активі лише дві нічиї та сім поразок. "Острів’яни" останнім часом також не хапають зірок з неба, однак в останніх двох турах покращили своє становище, здобувши дві перемоги. Більше того, у минулому турі від "червоно-чорних" постраждав сам Реал. Тож гра видавалась доволі цікавою. До слова, наш Василь Кравець знову не потрапив навіть до заявки.

Вже на 9-й хвилині Дані Родрігес мав чудовий шанс відкрити рахунок у матчі – він закрутив м’яча під поперечину, однак Іван Куельяр продемонстрував впевненість у рамці і майстерним сейвом відвів загрозу від своїх воріт. Гості продовжили атакувати і володіли перевагою більш ніж удвічі. Тим нелогічнішим став гол на 31-й хвилині від Леганеса: Роберто Росалес виконав простріл у штрафний майданчик, яким скористався Мартін Брейтвейт і відправив м’яч у сітку.

Друга половина матчу пройшла за незначної переваги гостей, а найреальніші шанси забити знову мали господарі: Брейтвейт на 77-й хвилині зіграв на добиванні у штрафному майданчику, але поцілив у поперечину, а за дві хвилини до закінчення матчу з ударом Хосе Арнаіца впорався голкіпер Мальорки.

Перша перемога принесла Леганесу 5 очок і передостанню сходинку у турнірній таблиці, Мальорка з 10-ма балами – чотирнадцята.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ