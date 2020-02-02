toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО ЗИМОВІ ЗБОРИ

Леганес несподівано переміг Реал Сосьєдад: 22-й тур Ла Ліги, неділя

15:09 137 Читать на русском
Леганес несподівано переміг Реал Сосьєдад: 22-й тур Ла Ліги, неділя
Леганес – Реал Сосьєдад – 2:1 - /фото із соцмереж

У першому недільному матчі 22 туру чемпіонату Іспанії Леганес вдома приймав Реал Сосьєдад. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 22-й тур

Леганес – Реал Сосьєдад – 2:1

Голи: Омеруо, 49, Родрігес, 90+4 – Ісак, 20

Ейбар – Бетіс – початок о 15:00

Атлетік – Хетафе – початок о 17:00

Вільяреал – Осасуна – початок о 19:30

Севілья – Алавес – початок о 19:30

Реал – Атлетіко: французи виграли дербі Мадрида, Зідан визнав помилку та перевернув матч, чудовий Вінісіус

Гості розпочали матч активніше і вже на 20-й хвилині це принесло перші плоди. Александр Ісак, отримавши пас практично у самому штрафному майданчику, довго не роздумуючи, низом пробив у лівий нижній кут та відкрив рахунок. Після цього Леганес прокинувся і почав діяти впевненіше – як і у нападі, так і у захисті. Господарям вдалось створити декілька небезпечних моментів, проте реалізувати їх до перерви так і не вдалось.

Леганесу вдалось відігратись одразу після перерви. На 49-й хвилині після чудової скидки від Брейтвейта у штрафному Кеннет Омеруо таки зміг зрівняти рахунок, низом пробивши під ліву стійку. Голкіпер не встиг зреагувати – 1:1. На 94-й хвилині Родрігес зумів реалізувати штрафний удар, фантастично пробивши в праву дев'ятку – несподівана перемога Леганеса на останніх хвилинах матчу.

blog_ava
Мілевський: Бойко вирішив, що я буду з ним вітатися і втік, але я й сам не збирався
12:16
3120
Теги
Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Іспанія Леганес Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Атлетік
17:00
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук