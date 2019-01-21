"Леганес Луніна перебуває в пошуках воротаря, а трансфер Кравця – дуже показовий", – агент

Агент Романа Зозулі Володимир Кузьменко оцінив перспективи українських футболістів в Іспанії.

"Перехід Кравця в Леганес? Його випадок дуже показовий. Хлопець грав в Сегунді, до якої у нас чомусь зневажливе ставлення. Хоча мало хто знає, що це таке, наскільки це складно і скільки там потрібно працювати, щоб чогось досягти. І ось Вася грав в Сегунді, отримав звідти запрошення в збірну України і зараз перейшов у Прімеру.

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Коли Лунін тільки перейшов у Реал, в іспанській пресі про нього виходило дуже багато матеріалів, а зараз інтерес вичерпався. Втім, після відкриття трансферного вікна у мене особливо немає часу стежити за гравцями, які не є моїми підопічними.

Знаю тільки, що Леганес знову перебуває в пошуках воротаря, але яка там ситуація саме у Луніна... Адже він в тих матчах, яких грав, показав себе дуже добре.

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Селезньов у Малазі? Якщо чесно, не люблю обговорювати гравців, до яких не маю ніякого відношення. Але хочу побажати всім нашим хлопцям, які грають і гратимуть в Іспанії, щоб вони досягали свого, чіплялися, показували себе якнайкраще і тим самим "прорубували" вікно для інших наших співвітчизників", – цитує Кузьменка "Сегодня".