toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Леганес хоче придбати Кравця – клубу Луніна доведеться домовлятися з Карпатами

00:05 205 Читать на русском
Леганес хоче придбати Кравця – клубу Луніна доведеться домовлятися з Карпатами
Василь Кравець / Фото: ФК Луго

Леганес хоче придбати українського захисника Луго Василя Кравця.

Лівий захисник іспанського Луго і збірної України Василь Кравець може продовжити кар'єру в Леганесі, повідомляє AS.

Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті

Леганес повинен домовитися про трансфер українця не тільки з Луго, за який зараз виступає Кравець, а й з львівським Карпатами, яким належить 50 відсотків прав футболіста. Саме ця обставина поки заважає здійсненню цього трансферу.

Якщо угода відбудеться, то Луго і Карпати поділять порівну між собою від 1,5 до 2 мільйонів євро. Саме таку суму Леганес готовий заплатити за українця.

У нинішньому сезоні Кравець зіграв 15 матчів за Луго в Сегунді, в яких відзначився двома результативними передачами.

Рома готова орендувати Маліновського за мільйон євро та назвала суму трансферу українця

Теги
Трансфери Леганес Леганес Луго Луго Василь Кравець Василь Кравець Карпати Карпати Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
36
хв
Атлетік
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук