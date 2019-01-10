Леганес хоче придбати Кравця – клубу Луніна доведеться домовлятися з Карпатами

Леганес хоче придбати українського захисника Луго Василя Кравця.

Лівий захисник іспанського Луго і збірної України Василь Кравець може продовжити кар'єру в Леганесі, повідомляє AS.

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Леганес повинен домовитися про трансфер українця не тільки з Луго, за який зараз виступає Кравець, а й з львівським Карпатами, яким належить 50 відсотків прав футболіста. Саме ця обставина поки заважає здійсненню цього трансферу.

Якщо угода відбудеться, то Луго і Карпати поділять порівну між собою від 1,5 до 2 мільйонів євро. Саме таку суму Леганес готовий заплатити за українця.

У нинішньому сезоні Кравець зіграв 15 матчів за Луго в Сегунді, в яких відзначився двома результативними передачами.

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