Хетафе здобув мінімальну перемогу над Атлетіком: 31-й тур Ла Ліги, матч неділі

В рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії Алавес зіграв у нічию з Леганесом, а Хетафе переграв Атлетік. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 31-й тур

Алавес – Леганес – 1:1

Голи: Сілва, 93 – Кальєрі, 17 (п.)

Хетафе – Атлетік – 1:0

Гол: Анхель, 78

Вальядолід – Севілья – початок о 17:15

Леванте – Уеска – початок о 19:30

Сельта – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Бетіс – Вільяреал – початок о 21:45

У першому поєдинку неділі Алавес приймав вдома Леганес. Наш Андрій Лунін залишився у запасі. Обидві команди підійшли до матчу з різним настроєм: якщо баски в останніх двох матчах зазнали поразок, то Леганес навпаки здобув дві поспіль перемоги. Вже на 17-й хвилині Алавес здобув право на пенальті: Унаї Бустінса завалив суперника і Джонатан Кальєрі з одинадцятиметрової позначки відкрив рахунок у матчі. У другому таймі Алавес більше володів ініціативою, що втілилось в забитий м’яч аж на 93 хвилині: Хонатан Сільва потужно пробив з-за меж штрафного майданчика і шкіряний, рикошетом від стійки, потрапив у сітку воріт.

Матч між Хетафе та Атлетіком мав величезне значення. В разі перемоги господарі б відірвалися від п'ятої Валенсії на чотири очки, а баски ж мали можливість наздогнати Севілью, яка йде шостою. Напруга у грі призвела до невеликої кількості моментів та всього лише одного голу – це Анхель, який вийшов на заміну в другому таймі, на 78-й хвилині пробив з відскоку точно в лівий нижній кут – 1:0. Атлетік намагався відігратись, але Хетафе впевнено відбив незлагоджені атаки гостей.

Таким чином, Хетафе набрав 50 залікових балів та залишився на четвертій позиції з комфортною перевагою над Валенсією. Алавес з 45 очками розмістився на сьомій сходинці, Атлетік має 43 та йде прямо за ним, а Леганес з 40 пунктами піднявся на десяте місце.

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