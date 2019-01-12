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Леганес без Луніна здобув мінімальну перемогу над Уескою: 19-й тур Прімери, матчі суботи

15:53 65 Читать на русском
Леганес без Луніна здобув мінімальну перемогу над Уескою: 19-й тур Прімери, матчі суботи
Леганес – Уеска – 1:0 / C.D. Leganés

В рамках 19-го туру іспанської Прімери Леганес завдяки голу Юсефа Ен-Несірі переграв Уеску.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 19-й тур

Леганес – Уеска – 1:0

Голи: Ен-Несірі, 74

Валенсія – Вальядолід – початок о 17:15

Жирона – Алавес – початок о 19:30

Вільяреал – Хетафе – початок о 21:45

Леганес приймав Уеску, залишивши нашого Андрія Луніна у запасі. Великої кількості роботи у його конкурента Івана Куельяра не було: Леганес виглядав активніше, а Уеска лише одного разу серйозно потривожила ворота суперника – це Ферейро на 29-й хвилині пробив так, що м'яч з лінії довелося виносити захиснику. Голкіперу Уески було важче, адже довелося рятувати після серії щільних ударів по кутах у виконанні Оскара, Хонатана Сілви та Ен-Несірі. Останній на 49-й хвилині влучив у штангу, а на 74-й таки забив гол з передачі Хонатана. Відігратися гостям так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Леганеса.

Таким чином, Леганес набрав 22 очка та піднявся на 14 місце в турнірній таблиці. Уеска має лише 11 залікових балів, продовжуючи знаходитись на останній позиції.

Іспанія19 турЕль Мадригал (Вільярреал)

Вільяреал - Хетафе: Субота 12 січня 2019

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