Леганес – Жирона – 0:2 – відео голів та огляд матчу, у якому 90 хвилин на полі провів Василь Кравець

У 28 турі Ла Ліги Леганес з Василем Кравцем поступився Жироні (0:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У 28 турі чемпіонату Іспанії Леганес приймав Жирону. Захисник Василь Кравець провів на полі усі 90 хвилин гри, а голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві для запасних.

Леганес вдома поступився Жироні – Кравець бив по воротах, активно загострював, але помилявся в обороні

Клуб з передмістя Мадрида пропустив двічі ще до середини першого тайму. Кравець протягом матчу намагався загострювати ситуацію попереду, але натомість помилявся при захисті. У підсумку – поразка Леганеса 0:2.

Жирона набрала 34 очки та вийшла на 12 місце Прімери, а Леганес з 33 балами опинився на 14 сходинці турнірної таблиці.

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