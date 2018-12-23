Леганес – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Леганес без Андрія Луніна втратив перемогу над Севільєю в матчі 17 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Іспанія. Ла Ліга, 17 тур

Леганес – Севілья – 1:1

Голи: Весга, 5 – Бен-Єддер, 90+1

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Леганес у рамках 17 туру Ла Ліги вдома приймав одного з лідерів турнірної таблиці Севілью. Українець Андрій Лунін вкотре залишився на лаві для запасних.

Вже на 5-й хвилині підопічні Маурісіо Пеллегріно вийшли вперед зусиллями Мікеля Весги. Під кінець першого тайму в складі гостей вилучення за неспортивну поведінку заробив хавбек Франко Васкес.

У компенсований арбітром час до другого тайму андалусійці таки відігрались зусиллями Віссама Бен-Єддера. У підсумку, нічия.

Севілья продовжує йти на 3 позиції, маючи 32 очки, Леганес на 16 сходинці з 19 пунктами.