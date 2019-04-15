Леганес – Реал: 4 основні гравці "вершкових" не зможуть взяти участь у матчі

Реал відчуває кадрові проблеми перед матчем Ла Ліги проти Леганеса.

Через проблеми зі здоров'ям у заявку команди на матч 32 туру чемпіонату Іспанії проти Леганеса не потрапили: Тібо Куртуа, Серхіо Рамос, Тоні Кроос та Жуніор Вінісіус.

Кроос може пропустити матч з Леганесом

Крім того, за рішенням тренерського штабу не візьмуть участі у поєдинку Серхіо Регілон, Браїм Діас, а також Маріано Діас. Загалом у заявку потрапили 19 футболістів.

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До слова, поєдинок 32 туру чемпіонату Іспанії між Леганесом та Реалом відбудеться сьогодні, 15 квітня. Початок матчу запланований на 22:00.