toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Леганес – Реал: 4 основні гравці "вершкових" не зможуть взяти участь у матчі

12:14 171 Читать на русском
Леганес – Реал: 4 основні гравці "вершкових" не зможуть взяти участь у матчі
Тоні Кроос та Серхіо Рамос

Реал відчуває кадрові проблеми перед матчем Ла Ліги проти Леганеса.

 

Через проблеми зі здоров'ям у заявку команди на матч 32 туру чемпіонату Іспанії проти Леганеса не потрапили: Тібо Куртуа, Серхіо Рамос, Тоні Кроос та Жуніор Вінісіус.

Кроос може пропустити матч з Леганесом

Крім того, за рішенням тренерського штабу не візьмуть участі у поєдинку Серхіо Регілон, Браїм Діас, а також Маріано Діас. Загалом у заявку потрапили 19 футболістів.

Голкіпер Леганеса: Лунін вже готовий грати за Реал

До слова, поєдинок 32 туру чемпіонату Іспанії між Леганесом та Реалом відбудеться сьогодні, 15 квітня. Початок матчу запланований на 22:00.

Теги
Тоні Кроос Тоні Кроос Серхіо Рамос Серхіо Рамос Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Леганес - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
35
хв
Леганес
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук