Леганес – Леванте: Василь Кравець потрапив у стартовий склад господарів, Лунін на лаві для запасних

Леганес оголосив стартовий склад на матч 26 туру Ла Ліги проти Леванте.

З перших хвилин на полі з’явиться український захисник Василь Кравець, повідомляє офіційний твіттер Леганеса. Воротар Андрій Лунін залишився на лаві для запасних.

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До слова, у поточному сезоні в активі Кравця по 1 матчу за Леганес у Кубку Іспанії та Ла Лізі, результативними діями оборонець не відзначався.

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Натомість Андрій Лунін провів 4 матчі за "пепінерос" у цьому сезоні. Український голкіпер пропустив 2 голи та тричі залишав свої ворота "сухими".