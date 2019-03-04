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Леганес – Леванте: Василь Кравець потрапив у стартовий склад господарів, Лунін на лаві для запасних

21:14 351 Читать на русском
Леганес – Леванте: Василь Кравець потрапив у стартовий склад господарів, Лунін на лаві для запасних
Василь Кравець / Леганес

Леганес оголосив стартовий склад на матч 26 туру Ла Ліги проти Леванте.

 

З перших хвилин на полі з’явиться український захисник Василь Кравець, повідомляє офіційний твіттер Леганеса. Воротар Андрій Лунін залишився на лаві для запасних.

Василь Кравець подорожчав у п'ять разів після переходу в Леганес

До слова, у поточному сезоні в активі Кравця по 1 матчу за Леганес у Кубку Іспанії та Ла Лізі, результативними діями оборонець не відзначався.

Лунін – у топі найдорожчих талантів Ла Ліги

Натомість Андрій Лунін провів 4 матчі за "пепінерос" у цьому сезоні. Український голкіпер пропустив 2 голи та тричі залишав свої ворота "сухими".

Теги
Головне Леганес - Леванте Василь Кравець Василь Кравець Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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