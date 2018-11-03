Леганес – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко не зумів обіграти Леганес в 11-му турі Прімери. Дивіться відео голів матчу Леганес – Атлетіко на сайті "Футбол 24".

Перший тайм завершився без голів. В середині другої половини зустрічі Грізманн вивів Атлетіко вперед. Проте Каррільо на 82 хвилині відновив рівновагу в матчі і врятував нічию для Леганеса.

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Після цього матчу Атлетіко набрав 20 очок і наблизився до Барселони, а Леганес з 9 пунктами залишився в зоні вильоту.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 11 тур

Леганес – Атлетіко – 1:1

Голи: Каррільо, 82 – Грізманн, 69