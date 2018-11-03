toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Леганес – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

19:11 185 Читать на русском
Леганес – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Леганес – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко не зумів обіграти Леганес в 11-му турі Прімери. Дивіться відео голів матчу Леганес – Атлетіко на сайті "Футбол 24".

Перший тайм завершився без голів. В середині другої половини зустрічі Грізманн вивів Атлетіко вперед. Проте Каррільо на 82 хвилині відновив рівновагу в матчі і врятував нічию для Леганеса.

Атлетіко не зумів обіграти Леганес Луніна: 11 тур Ла Ліги, матчі суботи

Після цього матчу Атлетіко набрав 20 очок і наблизився до Барселони, а Леганес з 9 пунктами залишився в зоні вильоту.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 11 тур

Леганес – Атлетіко – 1:1

Голи: Каррільо, 82 – Грізманн, 69

Іспанія11 турМунісіпаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Атлетіко: Субота 03 листопада 2018

Леганес
Матч завершено
1 : 1
Атлетіко
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Атлетіко Атлетіко Іспанія Леганес Леганес Леганес - Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
36
хв
Кан
21:00
Ренн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук