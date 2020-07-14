Легалізація – драйвер нових технологій, які прийдуть в країну разом з інвестиціями, – СЕО Parimatch Сергій Портнов

В Україні легалізували гральний бізнес. Бюджет поповниться на 5 млрд грн на рік.

Верховною Радою України прийнято закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Після 11 років заборони на державному рівні відновлено існування індустрії азартних ігор і її сегмент, що найбільш динамічно розвивається – беттінг (ставки на результат спортивних змагань). Одна з топ-5 світових беттінг-компаній – міжнародний холдинг Parimatch вже підтримав ініціативу держави та готується до виходу на український ринок.

Зміни в законодавстві відповідають загальносвітовому тренду: останні кілька років європейські країни та США активно впроваджують національне ліцензування грального бізнесу. Експерти впевнені, що легалізація грального бізнесу – найважливіший крок для детінізації сфери гральної індустрії, залучення в країну великих міжнародних інвестицій, що сприятиме розвитку нових технологій і створення робочих місць.

"Для нас, як для міжнародної компанії, дуже важливо працювати в прозорому юридичному полі з визначеними правилами гри. Це відкриває можливості розширювати бізнес, залучати іноземні інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону. Легалізація – це логічний крок технологічної трансформації, адже сфера беттінгу в усьому світі – драйвер нових технологій, які прийдуть в країну разом з інвестиціями", – зазначив СЕО Parimatch Сергій Портнов.

Серед головних позитивних ефектів, які держава отримає від легалізації – додаткові податкові надходження в бюджет, розвиток інфраструктури суміжних галузей економіки, створення тисяч робочих місць. За прогнозами учасників ринку, вже до кінця року український бюджет може отримати додатково близько 5 млрд грн від продажу ліцензій, а також від податкових відрахувань. До того ж буде усунуто джерело корупції, зокрема у спорті. Самі гравці отримають легальний статус і захист своїх прав, а український спорт – нові спонсорські програми.

Після завершення процесу легалізації Parimatch готовий розширити співпрацю з українським спортом. Готові в холдингу й до відкритого діалогу з владою – міжнародний досвід компанії дозволить поділитися компетентною експертизою.