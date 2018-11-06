"Ледь не задихнувся на 20-й хвилині матчу проти Евертона", – Ярмоленко поділився враженнями від АПЛ

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко пригадав дебют у стартовому складі Вест Хема в АПЛ і поділився враженнями від англійської першості.

"Це найсильніша ліга у світі, в якій нелегко грати. Я так думав до переходу у Вест Хем – і після переїзду до Англії лише пересвідчився в цьому. Коли говорили, що у Прем’єр-лізі шалені швидкості, я не вірив. Не думав, що вони можуть відрізнятися від тієї ж Ліги чемпіонів, в якій я провів достатньо матчів.

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Але в першій моїй грі в основі Вест Хему, проти Евертона, я вже на 20-й хвилині ледь не задихнувся. Звісно, тоді ще відбувалася адаптація, у попередніх чотирьох поєдинках я не виходив у старті. Однак я насправді зрозумів, чому так говорять про швидкості в АПЛ. Коли проводиш декілька матчів, то стає легше.

Також місцеві арбітри не заважають грати у футбол, не свистять дрібні фоли. Якщо порівнювати чемпіонати Англії та України, то в нас порушення фіксують набагато частіше, свисток за свистком. Як хлопцям грати в таких умовах? Це вже не футбол, а ходьба", – цитує Ярмоленка офіційний сайт ФФУ.

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