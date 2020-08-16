"Ледь не випав з VIP-зони вниз головою": Поворознюк пригадав найяскравіший матч сезону для Інгульця

"З гіркотою найбільше запам'ятався матч з Рухом, в якому ми повністю переграли суперника і мали 4 рази їх ховати. Але це футбол. У компенсований до другого тайму час ми пропустили прикрий і безглуздий гол.

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Президент Руху давав хлопцям божевільні гроші за нічейку, а вийшло так, що вони виграли. Ще було прикро в матчі з Металістом-1925. Ми переграли їх повністю. Вигравали 1:0, а після 90-ї хвилини пропустили гол.

Але коли ми забивали на останніх секундах, то у мене був такий заряд бадьорості, що я в бізнесі працював місяць і не міг зупинитися. Це коли ми виграли у Оболоні-Бровар 3:2, поступаючись на 70-й хвилині 0:2. Я тоді мало не випав з VIP-ложі вниз головою, забув, що там є відстань", – пригадав Поворознюк в інтерв'ю YouTube-каналу Інгульця.

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