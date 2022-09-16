Салернітана поступилася Лечче в рамках 7-го туру Серії А. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Найбільш миролюбна команда Серії А (Салернітана) приймала новачка еліти, який мріяв про першу перемогу в нинішньому сезоні. Лечче міг розраховувати на позитивну історію протистоянь з "гранатовими". Щоправда, це все було у нижчих дивізіонах.

Звітний поєдинок почався із обопільних атак, але гол глядачі побачили аж перед самісінькою перервою. На 43-й хвилині Ліссан Сіссей здійснив забіг зі своєї половини поля. Уздовж маршруту форвард залишив позаду захисника, скористався помилкою голкіпера і закотив м'яч у порожні ворота.

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Другий тайм набагато активніше почала Салернітана, явно натякаючи на бажання уникнути поразки. Доволі швидко вдалося наблизитися до виконання цього завдання. Допоміг захисник гостей. Після подачі з флангу Джеймс Гонсалес вразив власні ворота. Підопічні Давіде Ніколи продовжили володіти ініціативою, але так і не змогли закріпити свою перевагу. Натомість наприкінці гри Габріель Стрефецца шокував публіку на Стадіо Арекі. Хавбек розкішним ударом з-за меж штрафного вдруге змусив капітулювати Луїджі Сепе.

Фінальний свисток зафіксував на табло рахунок 1:2. Відтак, Лечче здобув дебютну перемогу у нинішньому сезоні Серії А. "Вовки" набрали 6 очок і піднялися відразу на три позиції, тепер посідаючи 14-ту сходинку в турнірній таблиці. В активі Салернітани на один заліковий пункт більше.